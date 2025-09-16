El paso peatonal subterráneo en la AC-523 en Ledoño se prevé para 2027

La Xunta prevé finalizar el paso inferior en la carretera AC-523, en Ledoño, en 2027, traslada el Concello de Culleredo. El alcalde, José Ramón Rioboo, mantuvo este lunes un encuentro con la plataforma de afectados de Ledoño para dar cuenta de la información que le transmitió la el Gobierno gallego sobre sus planes para la vía.

El regidor explicó que la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) reiteró en la reunión, mantenida el pasado día 2 de este mes en el edificio de la Xunta en Monelos, en A Coruña, su intención de preservar la rotonda situada en el cruce con la DP-3102, por lo menos hasta que finalicen las obras de seguridad del paso peatonal. Los trabajos podrán prolongarse al menos un año y medio, apuntó, por lo que se el paso se inaugurará en 2027.

La actuación consistirá en un cruce subterráneo que conecte los dos márgenes a la altura de la glorieta intermedia. El paso tendrá una altura de unos 5 metros y una plataforma peatonal de unos 3 metros, aseguran desde la plataforma de afectados que les explicó el alcalde. La conexión contará, precisan, con iluminación adecuada y un canal para evitar que se produzcan inundaciones. Después, con el nuevo paso ejecutado, la administración autonómica se ha comprometido a analizar las medidas que sean precisas para la seguridad vial.

Los afectados manifestaron su intención de solicitar una cita con la conselleira de Planificación de Infraestruturas «con el objetivo de transmitirles sus preocupaciones y sus peticiones para garantizar la seguridad», relata el Ayuntamiento. El encuentro del lunes de Rioboo con los vecinos «se enmarca en las acciones de reivindicación de medidas de protejan a los peatones, como el mantenimiento de la rotonda», señala. Asegura que el alcalde elevó las reclamaciones a la Xunta en sucesivos escritos y reuniones.

El regidor espera que «las peticiones vecinales sean escuchadas» para «por fin lograr una AC-523 acorde con la trama residencial que atraviesa».

Por otro lado, durante la reunión entre Rioboo y la AXI se abordó la iluminación del vial en el tramo autonómico, otra de las peticiones previas del Concello. La Xunta procederá a la iluminación integral de la vía y será el Concello el que asuma el coste del consumo eléctrico de estas luminarias, traslada el Concello cullerdense.