El PP pide que el Cercanías incluya el corredor de Betanzos

El PP de Betanzos presentará una moción en el próximo pleno para instar al Ministerio de Transportes a incorporar el corredor A Coruña-Betanzos en la planificación, despliegue y arranque operativo de la primera fase del servicio de Cercanías en Galicia con opción de continuidad hasta Pontedeume.

«Betanzos se encuentra ante una oportunidad histórica para mejorar la conectividad de su área funcional, ofreciendo nuevas opciones de movilidad sostenible a la ciudadanía», defiende su portavoz, Cecilia Vázquez.