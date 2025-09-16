Un taller de alfarería este viernes reanuda el programa ‘Apego’

Las actividades del programa Apego, del Concello de Oleiros, vuelven este viernes, 19. La oferta incluye espectáculos de calle, talleres de alfarería, cuentacuentos, conciertos infantiles o teatro.

El taller Dona Pepiña a tartaruga dará el pistoletazo de salida en la Escola Municipal de Olaría. Será los días 19 y y 26d e septiembre y 3 de octubre.