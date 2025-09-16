Un taller de alfarería este viernes reanuda el programa ‘Apego’
Oleiros
Las actividades del programa Apego, del Concello de Oleiros, vuelven este viernes, 19. La oferta incluye espectáculos de calle, talleres de alfarería, cuentacuentos, conciertos infantiles o teatro.
El taller Dona Pepiña a tartaruga dará el pistoletazo de salida en la Escola Municipal de Olaría. Será los días 19 y y 26d e septiembre y 3 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder
- Así es el 'multirrestaurante oculto' de A Coruña: seis cocinas diferentes para ponerte las botas
- Oleiros constata un resurgir de Santa Cristina tras la renovación de la avenida
- De A Coruña a Cecebre: las 6 paradas que plantea Culleredo para el 'Tren de la ría
- Muere una persona tras volcar con su vehículo en Cerceda
- El apagón ‘alumbra’ un nuevo colectivo en Sada: «Nos dimos cuenta de que estábamos dejados de la mano de Dios»
- Miño dice adiós a su ‘puerto sin agua’: Portos ultima el contrato del dragado
- Polémica por la inclusión en el libro de las fiestas de Guísamo del Club La Fuente