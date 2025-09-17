Adro de Vilaño recaudó 1.000 euros en su carrera solidaria

La asociación Adro de Vilaño de A Laracha logró recaudar un total de 1.000 euros en la octava edición de la Carrera Solidaria do Apóstolo. La agrupación señala que donará 500 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer y otros 500 euros a Cáritas.

Más de 1.000 personas de entre ocho meses y 85 años convirtieron las calles de Vilaño en una fiesta del deporte. Alrededor de 500 personas participaron en la carrera, acompañados en el evento por colectivos de inclusión como Empujando Sonrisas, Mi Princesa Rett y Marines ENKI. También participaron 50 voluntarios.

«Estar activos y ser solidarios es la mejor manera de hacer un mundo mejor. Cada paso suma y cada persona importa», subraya el tesorero de la asociación y coordinador del evento, Juan Ramos.

Con esta entrega, Adro de Vilaño supera los 5.000 euros donados a entidades sociales desde que comenzó a organizar la carrera. Estas aportaciones ayudarán a Cáritas a apoyar familias de A Laracha y a la AECC a continuar con su labor de investigación y acompañamiento.