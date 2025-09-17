Alternativa urge a ejecutar aceras en la avenida de Alvedro

Alternativa dos Veciños de Culleredo urge a ejecutar aceras en la avenida de Alvedro y aboga por extenderla también hasta la rotonda que da acceso al polígono industrial desde la carretera N-550. Asegura que pidió esta obra ya en 2019, que se acordó ejecutarla en 2020 con fondo Edusi «pero eso nunca ocurrió» y «en noviembre se aprobó una moción por unanimidad».