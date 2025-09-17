Alternativa urge a ejecutar aceras en la avenida de Alvedro
Culleredo
Alternativa dos Veciños de Culleredo urge a ejecutar aceras en la avenida de Alvedro y aboga por extenderla también hasta la rotonda que da acceso al polígono industrial desde la carretera N-550. Asegura que pidió esta obra ya en 2019, que se acordó ejecutarla en 2020 con fondo Edusi «pero eso nunca ocurrió» y «en noviembre se aprobó una moción por unanimidad».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder
- Así es el 'multirrestaurante oculto' de A Coruña: seis cocinas diferentes para ponerte las botas
- De A Coruña a Cecebre: las 6 paradas que plantea Culleredo para el 'Tren de la ría
- El apagón ‘alumbra’ un nuevo colectivo en Sada: «Nos dimos cuenta de que estábamos dejados de la mano de Dios»
- Un enfermero separa a Hugo del colegio en A Laracha: 'Su enfermedad requiere vigilancia continuada
- Muere una persona tras volcar con su vehículo en Cerceda
- Miño dice adiós a su ‘puerto sin agua’: Portos ultima el contrato del dragado
- Intervención avisa de nuevo de que Culleredo incumple el periodo de pago