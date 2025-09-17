Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As Delicias de Sada, la playa que registró más incidencias por vertidos del área

La comarca despide la temporada estival con buenos resultados en términos generales | Los arenales de Arteixo, Bergondo, Caión y A Coruña superaron todos los controles

Los socorristas de Caión atendieron 142 incidencias. El alcalde de A Laracha se desplazó este martes hasta Caión para agradecer la labor de los ocho socorristas que velaron esta temporada por la seguridad en la playa. Los efectivos atendieron 142 incidencias, tres de ellas fueron rescates que se resolvieron con éxito. Destaca también el repunte en picaduras de medusas, con hasta 25 afectados. | LOC

Antares Pérez

Sada

La comarca coruñesa despide la temporada de playas con buenos resultados en términos generales en calidad de las aguas. Los muestreos periódicos realizados por la Dirección Xeral de Saúde arrojaron resultados positivos en la mayor parte de los arenales del área, especialmente en los más abiertos, como los de Arteixo y Caión.

Las playas de Sada fueron las que registraron más incidencias por vertidos, sobre todo la de As Delicias. El arenal urbano estuvo desaconsejado hasta en tres ocasiones al baño por una elevada concentración de bacterias fecales. San Pedro suspendió dos de las diez analíticas y Arnela, una. Con todo, los resultados fueron buenos en términos generales, dado que de los 62 muestreos solo 6 superaron los límites de Escherichia coli o Enterococo intestinal que fija la Xunta. Morazón, Sada Nova y Cirro superaron todos los controles.

En Miño se registraron dos incidencias por vertidos. Una en A Ribeira el 20 de julio y otra en Praia Grande al inicio de la temporada, el 21 de junio. El resto de los controles fueron positivos. Un caso similar al de Oleiros, que superó todos los muestreos salvo uno al inicio del verano en Espiñeiro.

Las playas de Bergondo, que en años pasados registraron alguna incidencia, obtuvieron buenos datos, al igual que las de Arteixo y A Coruña, que aprobaron todos los controles.

La Dirección Xeral de Saúde publicará en unas semanas la clasificación anual de los arenales y todo apunta a que declarará aptas todas las zonas de baño incluidas en el censo con la única incógnita de As Delicias, que fue la que obtuvo peores datos en esta temporada. El Concello de Sada mostró hace unas semanas su preocupación por las incidencias registradas en este arenal urbano, aunque se mostró confiado en que todas sus playas superarán el examen autonómico.

