Aspronaga forma a 100 personas en cocina o limpieza
Aspronaga clausuró este martes su primera edición del Programa Integrado de Emprego, financiado por la Xunta y el SEPE. La entidad ha formado a 100 personas con discapacidad o menores de 30 años con baja cualificación profesional de los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada. La formación contó con un total 815 horas en cursos como Cocina básica, Atención al cliente y venta en estaciones de servicio o Limpieza e higienización.
