Caión inaugura una exposición sobre aves marinas el viernes

El Concello de A Laracha inaugurará este viernes, 19 de septiembre, la exposición Compañeiras do mar e do ceo, centrada en aves marinas, en el centro sociocomunitario de Caión a las 18.30 horas. El acto será abierto, con acceso libre, y contará con la presencia de Franqui Illanes, un guía especialista en aves e interpretación del patrimonio. La muestra se podrá visitar hasta el 3 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 20.00 horas.

La muestra se enmarca dentro del programa de actividades llevado a cabo por el Concello y el Falp de A Costa da Morte, denominado O mar de Caión: Un acercamento ao medio ambiente mariño e costeiro, que busca poner en valor el territorio y potenciar el turismo.

El sábado habrá una ruta por Caión con prismáticos. Descubrindo as aves entre o mar e o ceo, guiada también por Franqui Illanes. Se observarán las aves que nos acompañan en esta época del año en Caión en un recorrido sencillo, para todos los públicos y con la recomendación de llevar prismáticos. La salida será desde el centro sociocomunitario será a las 10.00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Y para el sábado 27 de septiembre queda la última actividad, que será una caminata por el Sendero de Saldoiro guiada por Luz Eyo, especialista en interpretación del patrimonio, que hará un recorrido por la historia y modos de vida de Caión.