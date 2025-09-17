Cambios en el tráfico entre Cal das Barras y Rosalía de Castro
Betanzos
El Ayuntamiento de Betanzos cambiará desde hoy y durante los próximos días el sentido de circulación entre las calles Rosalía de Castro y Cal das Barras a través de Alexandre Bóveda, que quedará en sentido contrario.
Se trata de un cambio temporal por las obras de construcción de un paso peatonal elevado en Cal das Barras. Para a construcción de este paso, explica el Concello, se utilizará hormigón, por lo que será necesario cerrar la calle unos días.
Los trabajos forman parte del programa de actuaciones de mejora de la seguridad y eliminación de barreras arquitectónicas que lleva a cabo el Ayuntamiento en distintos puntos del municipio.
