Campaña por un buen uso de las plazas de movilidad reducida

Personas con parálisis cerebral de Aspace envolvieron este martes un vehículo con carteles y billetes como acción de protesta por el mal uso de las plazas de aparcamiento de movilidad reducida. «No son un privilegio, sino un derecho», defienden los usuarios de Aspace, que han trabajado durante meses en el decálogo Ejerzo mis derechos, que incluye recomendaciones básicas como no ocupar la plaza sin tarjeta autorizada o evitar bloquear rampas o accesos.