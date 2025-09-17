Coirós celebra el sábado la Foliada de Queirís
Coirós acogerá este sábado la VII Foliada de Queirís, organizada por la asociación Collantres. La jornada arrancará a las 20.00 horas en las pistas del local social con la escuela de música y baile tradicional de Coirós. A continuación, cena popular y, como broche, actuación del grupo Viqueiras a las 22.oo horas.
