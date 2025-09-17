Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coirós celebra el sábado la Foliada de Queirís

Coirós acogerá este sábado la VII Foliada de Queirís, organizada por la asociación Collantres. La jornada arrancará a las 20.00 horas en las pistas del local social con la escuela de música y baile tradicional de Coirós. A continuación, cena popular y, como broche, actuación del grupo Viqueiras a las 22.oo horas.

