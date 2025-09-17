El colectivo de skate acusa a Barral de mentir sobre la pista
Betanzos
Las explicaciones del Gobierno local de Betanzos sobre la pista de pádel no convencen al colectivo de skate. La asociación acusa al Ejecutivo liderado por María Barral de «vivir de la improvisación y la mentira»: «Son plenamente conscientes de que la ubicación actual apenas da para la skateplaza», defienden y exigen al Concello que renuncie a instalar las pistas de pádel en ese terreno de O Carregal.
El Gobierno local insiste en que los dos equipamientos deportivos pueden convivir en la parcela.
