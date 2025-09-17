El Concello de Oleiros critica la mala atención a vecinos de compañías telefónicas

El Concello de Oleiros denuncia que «continúan los problemas de la ciudadanía con empresas de telefonía», en concreto, con Movistar y R. El Ayuntamiento sostiene que «las leyes estatales y autonómicas de telecomunicaciones, confeccionadas a medida para beneficio de las compañías y perjuicio de la ciudadanía, continúan provocando importantes problemas a numerosos vecinos y vecinas de Oleiros» y «existe un constante goteo de personas que denuncian ante el Concello diversos problemas de atención».

Entre otras incidencias, se quejan de «un lamentable servicio de atención telefónica». «También siguen ignorando las peticiones de numerosos ciudadanos que carecen de servicio de fibra óptica para la conexión a internet, imprescindible en este momento para cualquier domicilio», denuncia el Concello y critica que a vecinos que llaman por alguna avería o para reclamar conexión, los tienen 30 minutos en espera y no los atienden.