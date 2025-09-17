Los ilustradores de Expresa Oleiros dan una charla el viernes

Los tres artistas que este año se encargan de decorar sendos espacios urbanos en la convocatoria Expresa Oleiros de 2025 darán el viernes una charla en la Casa da Mocidade das Pedras, en Perillo. Será en un acto que comenzará a las 18.00 con David García (Little Pru), que realiza su obra Ciclo en la avenida Che Guevara; Pablo Loyola, que se encarga de ambientar visualmente el edificio del Centro Municipal de Formación en Regos con O espírito do bosque y Xoana Almar (Cestola na Cachola) que plasmará No tronco dunha oliveira en la calle Yasser Arafat, en Santa Cruz.