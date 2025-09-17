En marcha una operación policial contra el tráfico de drogas en Fisterra y Arteixo

Agentes de la Policía Nacional participan desde primeras horas de la mañana de este miércoles en un operación contra el tráfico de drogas en las localidades de Fisterra y Arteixo.

La operación sigue abierta y, desde la Policía Nacional, por el momento, no pueden confirmar si se han producido detenciones.

Otras fuentes señalaron que en la villa fisterrana se llevaron a cabo varios registros domiciliarios en inmuebles de la capital municipal, y que podría haber, al menos, tres detenidos.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, Fisterra fue también una de las localidades tomadas por efectivos de la Policía Nacional con motivo de otro operativo contra el narcotráfico desarrollado por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO).

En dicho operativo, los agentes llevaron a cabo registros simultáneos en Fisterra, Cee, Carballo, Coristanco y Lira (Carnota), y se produjeron diez detenciones. Además, se incautaron diversas cantidades de cocaína y hachís.