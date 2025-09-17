Oleiros deberá indemnizar a Sergesco por bienes del agua no amortizados

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a la empresa Sergesco S.A. y obliga al Concello de Oleiros a indemnizarla por varios bienes que no habían sido amortizados al finalizar la concesión del servicio municipal de abastecimiento de agua, que duró 32 años.

El Ayuntamiento defendía que todos los bienes revertían gratuitamente al municipio, pero la justicia considera que vehículos, equipos informáticos y una aplicación de gestión eran «necesarios» para mantener el servicio, y no habían quedado amortizados tras más de tres décadas de contrato.

Con esta resolución, el TSXG ratifica la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de A Coruña, en la que se ratifica excluir de la indemnización a los contadores y algunos contratos, pero reconoce una compensación por el resto. La cantidad concreta que deberá abonar el Concello se fijará en la fase de ejecución de la sentencia.

El Superior también condena al Ayuntamiento oleirense al pago de las costas del proceso, hasta un máximo de 1.000 euros. Contra el fallo aún cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un periodo de 30 días.

Todo comenzó en 1990

Todo se remonta a 1990, cuando Oleiros adjudicó a Sergesco la gestión del agua. Tras 32 años de concesión, el contrato llegó a su fin en 2022. El Concello decretó entonces la reversión gratuita de todos los bienes empleados en el servicio, alegando que estaban amortizados, y transfirió la gestión a la empresa pública Aquaoleiros.

Sergesco recurrió esta decisión, reclamando una compensación por aquellos bienes que, según la compañía, no habían sido amortizados.