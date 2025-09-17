Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quejas por falta de horas de atención en el ambulatorio

Usuarios del centro de salud de Coirós expresaron este martes su malestar por la reducción de horas de atención. Según explica uno de los afectados, la persona que sustituye a la doctora titular solo acude unas horas, de 9.00 a 12.00 horas. «Estamos sin médico durante cuatro horas en un municipio con población envejecida», critica.

Los afectados denuncian que no es la primera vez que pasa y relatan que han presentado varias reclamaciones para pedir que las bajas de cualquier trabajador del centro de salud sean sustituidas por personal a jornada completa.

