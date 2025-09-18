Betanzos honra su tradición cervecera
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, presentó ayer la I Festa do Lúpulo, que impulsan el Concello y Estrella Galicia y organizan La Tasca y A Artesa da Moza Crecha (en la imagen sus responsables). La cita pretende «honrar la historia y la tradición cervecera de la comarca», señala Barral.
