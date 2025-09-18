Contratada la gestión del complejo deportivo de Acea de Ama: 50 millones por 20 años

La Xunta ha adjudicado, a través de la Fundación Deporte Galego, el contrato de gestión integral del complejo deportivo de Acea de Ama. La empresa Dos Deporte Ocio Salud Ibérica se ha hecho con el contrato para los próximos 20 años y por 49.718.711 euros, muy cerca de los 50 millones por los que el Gobierno gallego licitó el servicio. A tenor del contrato, la empresa adjudicataria realizará una serie de intervenciones para mejorar las infraestructuras y lograr una mayor accesibilidad. Además, creará nuevas instalaciones, como un boulder de escalada, una zona de crossfit, una de calistenia y una de juegos acuáticos, así como un parque para mayores en las zonas verdes.

En las instalaciones deportivas, intervendrá en las pistas de pádel, en las que cambiará el pavimento, sustituirá las paredes de fábrica por otras de cristal, mejorará la iluminación y ejecutará la cimentación necesaria para la futura cubrición. En las pistas de tenis se cambiará también el pavimento, se mejorará la iluminación y se ejecutará la cimentación para la cubrición. En la pista de running, se repondrá también el firme, se extenderá el trazado y se mejorará la iluminación. También se ampliará la superficie interior de la zona fitness para ofrecer un espacio más cómodo y funcional, equipado con maquinaria de última generación y zonas de entrenamiento diversificadas para cardio, fuerza o entrenamiento funcional. Los vestuarios se reformarán, con una renovación de mobiliario y pavimentos. Del mismo modo, se reordenará la zona de máquinas e instalaciones deportivas en el sótano y se ampliarán las salas de actividades, diseñadas para ser polivalentes, de modo que permitirán desarrollar clases grupales, formación y eventos comunitarios.

El nuevo boulder de escalada tendrá 4,5 metros de altura y estará «totalmente equipado y preparado», igual que la nueva zona de calistenia. El área de crossfit contará con «amplio equipamiento y pavimento específico» y se acondicionará una zona con pendientes en la playa de los vasos exteriores, con pavimento adaptado, donde se instalarán elementos para juegos acuáticos.

La empresa también reintegrará la fachada principal y creará «espacios agradables integrados en el paisaje y con las zonas verdes»; habilitará un espacio deportivo exterior multifuncional, con zonas de descanso y áreas para la práctica al aire libre de actividades como taichí o yoga. Realizará recorridos interactivos y educativos en las áreas verdes, con señalización que explique las nuevas especies autóctonas plantadas, mejorará y hará accesibles los accesos y recorridos, tanto en el exterior como en el interior.