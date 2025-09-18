Curtis habilita un microbús escolar a la espera de una nueva línea de la Xunta

En vistas de las quejas ocasionadas por las carencias en el transporte escolar en Curtis, concretamente en la zona de Teixeiro, el Concello acaba de poner en marcha un microbús de 25 plazas para que los alumnos de Bachillerato y ciclos formativos puedan ir a clase.

«Creemos que es la solución provisional más efectiva hasta que la Xunta se haga cargo de la problemática y ponga a disposición una nueva línea», afirman fuentes municipales en relación con esta la medida.

El Ejecutivo local se reunió con las familias afectadas para explicarles que, al menos hasta el mes de enero, la Xunta no podrá ofrecer un bus para el alumnado. De todas formas, la Consellería de Mobilidade aclara que la administración autonómica facilita autobuses de «máxima capacidad garantizando la reserva al alumnado con derecho a transporte escolar, es decir, a los alumnos de enseñanza obligatoria».

Cinco años esperando una solución

Las familias afirman que se trata de un problema que se repite desde hace ya cinco años y critican a la Consellería por obligar al alumnado de los ciclos formativos y Bachillerato a utilizar el transporte público convencional, que se llena antes de completar el recorrido, en lugar de habilitar un bus exclusivo para los escolares.

«Yo tuve que llevar a mi hijo en coche al inicio del curso, y este es un problema que llevamos muchos años sufriendo», asegura Belén Sánchez, presidenta de la ANPA del instituto y madre afectada por la carencia de plazas.

«Ya el año pasado, mi hijo volvía en un autobús distinto al que iba, pero este curso ni eso», señala la vecina de Teixeiro, que insta a «solucionar de forma urgente» los problemas con el transporte. «Estamos cansados de parches, necesitamos que nuestros hijos tengan garantizado este derecho», dice la madre, que insta a las autoridades a «tener en cuenta a los alumnos de las áreas rurales».

El año pasado, apuntan, el problema se solucionó porque el Concello de Sobrado puso un taxi para garantizar que los matriculados en el IES de su municipio llegasen a clase. «Este año no basta con eso porque el número de alumnos aumentó», apuntan los afectados, que relatan que esta situación les obliga a pedir permisos en sus trabajos para llevar a los niños.

"No todos los padres disponemos de vehículo ni del tiempo para llevarlos"

«Aquí no contamos con un servicio de transporte público alternativo y no todos los padres disponemos de vehículo ni del tiempo para llevarlos», denuncia la madre. Las familias afectadas acusan a la Xunta de incumplir la ley que obliga a garantizar la igualdad de oportunidades en el rural. El autobús carece de plazas suficientes para trasladar a todo el alumnado y alrededor de 25 escolares se quedan en tierra, denuncian.

El alcalde, Javier Caínzos, recuerda que la Xunta se comprometió a establecer una nueva línea de transporte que una Curtis y Teixeiro y explica que, mientras esta medida no se haga efectiva, ofrecerán a las familias «soluciones provisionales» para garantizar que todo el alumnado del municipio «pueda asistir a clases sin problema».