Detenido un vecino de Betanzos por un atraco en la gasolinera de Coirós

La Guardia Civil de A Coruña ha detenido a un hombre de 51 años, vecino de Betanzos, como presunto autor de un robo con intimidación perpetrado el pasado 1 de septiembre en una gasolinera del municipio de Coirós. El asaltante, que actuó con un cómplice, utilizó un arma blanca para intimidar a la empleada de la estación de servicio y sustraer la recaudación del establecimiento.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde, cuando dos individuos encapuchados llegaron a la gasolinera en un vehículo. Para evitar ser identificados, los autores habían utilizado unas placas de matrícula dobladas, sustraídas previamente en A Coruña de un coche de la misma marca y modelo. Mientras uno de los asaltantes esperaba al volante, el otro se dirigió al interior de la estación, donde, con un cuchillo de grandes dimensiones, amenazó a la dependienta y la obligó a abrir la caja registradora, huyendo posteriormente con el dinero.

La rápida actuación del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña permitió a los identificar el vehículo utilizado en el atraco. El coche fue localizado el 10 de septiembre en O Burgo, Culleredo, lo que condujo a la detención del autor material del robo.

Durante la detención, la Guardia Civil logró recuperar 300 euros del dinero sustraído y el cuchillo utilizado para intimidar a la víctima. El vehículo fue intervenido como prueba.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en el Centro Penitenciario de Teixeiro.