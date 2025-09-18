A Laracha destina 145.000 euros a mejorar el firme en vías del polígono empresarial

El Concello de A Laracha ha sacado a contratación el proyecto de mejora de las infraestructuras viarias del parque empresarial, actuación con la que pretende «facilitar los accesos principales en la zona sur por la carretera AC-552 y la autopista AG-55, ambas directamente conectadas con el ámbito industrial». Afirma que «el paso continuo de vehículos de alto tonelaje y maquinaria pesada hacia la zona empresarial ha causado deterioros en la superficie de rodadura», por lo que promueve la actuación para renovar el firme con el propósito de aumentar el confort del tráfico rodado y la seguridad vial.

El proyecto, con un presupuesto de más de 145.000 euros, incluye cuatro puntos de intervención diferenciados. Tres afectan a tramos de calzada: uno se ubica entre las glorietas de la AC-552 y la del acceso principal al parque empresarial; otro, en el sector que discurre frente al vivero de empresas; y los dos últimos son la propia rotonda que está a continuación y el siguiente tramo de vía en dirección a Lendo y por delante de la siderurgia.

En total, son cerca de 800 metros lineales de calzada los afectados, en los que se va a renovar la superficie de rodadura con el fresado del firme y la extensión de una capa de aglomerado asfáltico en caliente. También se mejorará la red de recogida de pluviales para evitar riesgos de que el agua de lluvia invada la plataforma de la calzada. Se incluye también la señalización horizontal y vertical.