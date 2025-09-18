Música y baile por el Día de las Personas Mayores en O Burgo
El Concello de Culleredo celebrará el Día Internacional de las Personas Mayores el próximo viernes 26 con una fiesta en el polideportivo Ría do Burgo. Será de 17.00 a 20.30 y ofrecerá una tarde de música, baile y convivencia.
El Concello habilitará un servicio de transporte gratuito que funcionará con dos rutas de autobús. Será necesario reservar plaza previamente, llamando al teléfono 981 66 55 97 antes del 23 de septiembre, en horario de 09.00 a 13.30, e indicando la parada en la que se desea subir.
Una ruta saldrá de Tabeaio a las 16.00 y pasará por Castelo, Vinxeira Grande, Vinxeira Pequena, Celas, Peiro de Arriba, Peiro de Abaixo, Casal, Sueiro, Alvedro y O Burgo. La otra, con salida a las 16.00 de Boedo, irá por Bregua, Ledoño, Orro, Tarrío, Liñares, Vilaboa, Corveira y Fonteculler.
