Oleiros contrata la renovación de la red de agua en Salvador Allende

El Concello de Oleiros ha adjudicado la obra de renovación de la red general de abastecimiento de agua por la avenida Salvador Allende. La empresa Construcciones López Cao ha resultado adjudicataria de los trabajos por un presupuesto de 479.057 euros (IVA incluido), frente a 500.112 euros a los que ascendía el presupuesto base de licitación.

La empresa, con la que ya se ha formalizado la contratación, fue la única que presentó oferta a la convocatoria para hacerse con el contrato, detalla la plataforma de contratación del sector público estatal. La adjudicataria contará con un plazo de cuatro meses para ejecutar los trabajos, según estipula en la convocatoria.

El Ayuntamiento oleirense sacó a concurso la renovación de la red general en Salvador Allende el pasado mes de junio. La obra prevé la instalación de una nueva tubería para la red general de abastecimiento de agua como sustitución de la existente, «en mal estado», además de las obras complementarias que correspondan, desde demoliciones y excavaciones hasta la instalación de tubos y piezas especiales, rellenos y reposiciones de firmes, detalla el proyecto. Precisa, además, que «debido a la antigüedad y al tipo de material del que están formadas las tuberías, propio de tiempos pasados, se están produciendo frecuentes averías y roturas en la red, lo que causa importantes prejuicios a los vecinos del entorno, con constantes cortes en el suministro y con una mengua en la calidad del servicio».

Los trabajos pretenden garantizar «el suministro de los caudales necesarios de agua potable para el abastecimiento en un horizonte de 25 años», «afrontar un desarrollo de acuerdo con las perspectivas de futuro del área» y «reducir los gastos de mantenimiento de la red al prever una vida útil de 25 años».