Oleiros muestra la exposición ‘Heart of Gaza’ y encarga un mural

El Concello de Oleiros inaugurará este domingo la exposición Heart of Gaza y, en los próximos días, procederá al pintado de «un mural de grandes dimensiones» en la calle Yasser Arafat, anuncia. La muestra se exhibirá en A Fábrica y el acto inaugural será el domingo a las 12.00.

La exposición Heart of Gaza. Memorias dun neno palestino, que se ha exhibido en ciudades de todo el planeta, «está formada por distintos dibujos realizados por niños gazatíes en los que expresan su percepción del genocidio que están sufriendo, incluido por desgracia también pinturas de algunos niños asesinados por el ejército de Israel», afirma el Concello de Oleiros. La muestra, afirma, podrá visitarse hasta el próximo 3 de octubre.

Por otro lado, en los próximos días, la artista Xoana Almar realizará un mural de grandes dimensiones en la calle Yasser Arafat, en Santa Cruz. Bajo el título Cestola na Cachola, la base es un poema titulado No tronco dunha oliveira, del poeta palestino Tawfiq Zayyar, del que toma su nombre. El poema habla de la necesidad de dejar constancia de la injusticia vivida, de dar salida al sufrimiento, dejar grabada la memoria para que no se olvide», señala el Ayuntamiento. El viernes a las 20.00 en A Fábrica habrá una charla coloquio con presencia del embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.