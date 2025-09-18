El V Urban Trail Polígono de Bergondo reunirá fondos para Afaco el 11 de octubre

El próximo día 11 de octubre se celebrará el V Urban Trail Polígono de Bergondo, una prueba solidaria organizado por la Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo y el Concello bergondés, en colaboración con el Club Atlético Bergondo. Todo lo que se recaude en la cita irá a parar a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzhéimer A Coruña (Afaco).

El Urban Trail se celebrará entre las 17.30 y las 19.30. La carrera absoluta tendrá una distancia de 6 kilómetros, la sub-14 y la sub-16 serán de 1.000 metros, la sub-10 abarcará un recorrido de 500 metros y la prueba de prebenjamín y pitufos abarcará una distancia de 100 metros. Además, también se realizará una andaina de 6 kilómetros, informa el Concello de Bergondo.

Las pruebas se disputarán en el polígono de Bergondo, con salida y llegada en la calle Parroquia de Rois, a la altura de la parcela F11. Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 9 de octubre. Las personas interesadas pueden anotarse a través de la página web www.carreirasgalegas.com. Para obtener más información, pueden solicitarla a través del correo electrónico administracion@poligonobergondo.com y del número de teléfono 981 795 422.