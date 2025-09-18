Vecinos urgen a reparar el firme en A Costa da Sal, en Coirós
Los vecinos de A Anta y usuarios del tramo de la antigua N-VI de A Costa da Sal que discurre por este lugar en el concello de Coirós, en su límite con Aranga, solicitan al Ministerio de Fomento la reparación del firme. «Este antiguo vial en la actualidad da servicio a parcelas de uso forestal y como acceso a una granja de porcino» y «el tramo de unos dos kilómetros en la zona alta de A Costa da Sal es prácticamente intransitable», afirma el Ayuntamiento de Coirós.
