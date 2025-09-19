687 alumnos comienzan el curso en las escuelas artísticas

El nuevo curso también significa la vuelta a las actividades extra escolares. En Oleiros, las escuelas municipales de música, danza y teatro suman este año 687 alumnos, en su mayoría niños en edad escolar y jóvenes.

Desde el Concello destacan la «calidad de la enseñanza» que se ofrece en estas escuelas municipales y el «profesorado extraordinario» que forman los directores de la Escuela de música, Rodrigo Rodríguez, la de danza, Lara Fenoll, y la de teatro, Alba Bermúdez.

Las escuelas son, para el Ejecutivo local, unos «auténticos viveros artísticos» donde sobre los jóvenes pueden formarse y desarrollas las habilidades creativas. Cada centro, además, realizan espectáculos que después se pueden disfrutar en distintos puntos del municipio y teatros.