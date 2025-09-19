Arteixo impulsa la reforma del área de los Herbales del Río Chamín

El Concello de Arteixo acaba de adjudicar, por 391.000 euros, a Jardinería Arce S.L. la reforma del área recreativa de Os Herbales do río Chamín, con la que el Ejecutivo local busca mejorar la sostenibilidad, la estética y la inclusión de sus instalaciones.

El proyecto, al que se presentaron cinco empresas, se desarrollará en una parcela de propiedad municipal, libre de edificaciones a excepción de un lavadero y una pista deportiva al aire libre construida en 2017. El plazo de ejecución de las obras será de diez meses.

El plan establece que se dejarán las márgenes del regato libres, sin sendas, y que se mantendrá el estanque, aunque «con una geometría más rigurosa». En la actualidad solo dispone de la losa, por lo que se prevé la construcción de muretes de hormigón armado impermeable, realizados con tablas de madera de pino.

Los juegos infantiles y juveniles se concentrarán en un área para facilitar la accesibilidad. Asimismo, se descarta la creación de una nueva pista deportiva para evitar grandes movimientos de tierra y el impacto visual que generaría una plataforma de las dimensiones inicialmente previstas.

En su lugar, se renovará el cierre de la pista existente y su marcaje. La explanada anexa a la pista se habilitará como aparcamiento en batería, mejorando también el acceso peatonal. Se contempla, además, la restauración tanto del lavadero como de la fuente situados en la rúa Os Velchos, así como la reorganización del ámbito, con la creación de nueve plazas de estacionamiento.

Aparcamiento: 31 plazas para turismos y una adaptada

El aparcamiento general contará con una plaza adaptada, 31 plazas para vehículos ligeros, cinco para motocicletas, dos para autocaravanas y 20 para bicicletas, diferenciando claramente los recorridos peatonales y los vehiculares.

Ambos accesos al parque estarán dotados de aceras y se incluirá una zona de merendero con una mesa adaptada. Se emplearán elementos de madera y piedra Para ejecutar las obras será necesaria la demolición de un bordillo de acera de hormigón prefabricado y de un muro de piedra paralelo al lindero oeste.

Con el fin de alcanzar el objetivo de transformación del espacio, el Ayuntamiento prevé minimizar los movimientos de tierra en las sendas peatonales mediante su adaptación a la topografía existente y la incorporación de rampas que garanticen la accesibilidad.