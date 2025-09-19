Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carral corta por peligrosidad una senda

Alternativa afea la falta de aviso del corte en el puente de A Brexa, ya reabierto

Senda peatonal cortada en A Brexa, en Carral. | LOC

RAC

Carral

Alternativa dos Veciños de Carral, partido recién salido del Gobierno local por la moción de censura, denuncia la «falta de información sobre le corte de la senda peatonal Carral-Tabeaio, en el puente de A Brexa», donde, denuncia, «se prohibió el paso sin previo aviso». Critica la «deficiente gestión del Gobierno municipal» con «una infraestructura de uso diario y muy transitada» y pide saber las causas.

El Gobierno local apunta que cortó «de urgencia» la senda, ya reabierta y con nuevos pivotes para que no pasen coches, por «la peligrosidad que revestía el puente». Explica que «los anclajes metálicos no estaban bien fijados» y asegura que el proyecto, de la Xunta, se consiguió con el PP aún en la Alcaldía pero «fue mal recepcionada e inaugurada cuando estaba Alternativa en el Gobierno» y «adolece de falta de mantenimiento».

