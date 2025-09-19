Carral corta por peligrosidad una senda
Alternativa afea la falta de aviso del corte en el puente de A Brexa, ya reabierto
Alternativa dos Veciños de Carral, partido recién salido del Gobierno local por la moción de censura, denuncia la «falta de información sobre le corte de la senda peatonal Carral-Tabeaio, en el puente de A Brexa», donde, denuncia, «se prohibió el paso sin previo aviso». Critica la «deficiente gestión del Gobierno municipal» con «una infraestructura de uso diario y muy transitada» y pide saber las causas.
El Gobierno local apunta que cortó «de urgencia» la senda, ya reabierta y con nuevos pivotes para que no pasen coches, por «la peligrosidad que revestía el puente». Explica que «los anclajes metálicos no estaban bien fijados» y asegura que el proyecto, de la Xunta, se consiguió con el PP aún en la Alcaldía pero «fue mal recepcionada e inaugurada cuando estaba Alternativa en el Gobierno» y «adolece de falta de mantenimiento».
- Empieza la urbanización de un sector pendiente hace diez años en Mera
- Un enfermero separa a Hugo del colegio en A Laracha: 'Su enfermedad requiere vigilancia continuada
- El apagón ‘alumbra’ un nuevo colectivo en Sada: «Nos dimos cuenta de que estábamos dejados de la mano de Dios»
- Oleiros deberá indemnizar a Sergesco por bienes del agua no amortizados
- La casa natal del pintor Eduardo Rivas en Sada se convertirá en un museo
- As Delicias de Sada, la playa que registró más incidencias por vertidos del área
- Betanzos, escenario de una serie de Netflix
- En marcha una operación policial contra el tráfico de drogas en Fisterra y Arteixo