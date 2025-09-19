Culleredo critica la «inversión cero» de la Xunta en colegios
Señala que hay centros de hasta 51 años sin una reforma integral y pidió una reunión hace un año
El Concello de Culleredo denuncia que el curso escolar comienza «con la inversión cero en los colegios por parte de la Xunta». «Pese a que los centros cuentan con varias décadas de vida (el CEIP Isaac Díaz Pardo tiene 33 años, el CEIP Sofía Casanova tiene 44, y el CEIP Tarrío 51) sin una reforma integral, la Administración autonómica persiste en su abandono a Culleredo», critica.
El Gobierno local reprueba que la «inacción» de la Xunta «busca a través de la portavoz del PP de Culleredo, que actúa como una auténtica delegada local en lugar de defender los intereses del municipio». El Ejecutivo asegura que destina 140.000 euros este trimestre a mantenimiento y las principales necesidades. Critica que solicitó hace un año una reunión con la Consellería de Educación «sin obtener respuesta», lo que ve «una grave falta de respeto institucional».
