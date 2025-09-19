Mercado con ‘influencers’ en The Style Outlets el fin de semana
Culleredo
Coruña The Style Outlets, en Alvedro, organiza un mercado de dos días con las influencers Cuca Oliveira, Helena Rico, Sara del Río, Mimi de la Mata y Tania Gándara. Será este viernes y sábado, de 10.00 a 21.00. Los visitantes podrán vestirse como las influencers, que abrirán su armario. Además, habrá descuentos del 20% en firmas como Adidas o Adolfo Domínguez.
