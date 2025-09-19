Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercado con ‘influencers’ en The Style Outlets el fin de semana

RAC

Culleredo

Coruña The Style Outlets, en Alvedro, organiza un mercado de dos días con las influencers Cuca Oliveira, Helena Rico, Sara del Río, Mimi de la Mata y Tania Gándara. Será este viernes y sábado, de 10.00 a 21.00. Los visitantes podrán vestirse como las influencers, que abrirán su armario. Además, habrá descuentos del 20% en firmas como Adidas o Adolfo Domínguez.

