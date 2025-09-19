Miño aprueba la cuenta general de 2024 con una reducción de la deuda
Disminuyó 400.000 euros | Cerró el año con 2,4 millones de remanente líquido de tesorería
Miño
El pleno de Miño acaba de aprobar la Cuenta General municipal del año 2024, un ejercicio en el que aseguran que continúan cumpliéndose los dos objetivos financieros principales: la reducción de la deuda y el aumento del remanente de tesorería. En cuanto a la reducción de la deuda, el Concello de Miño ha logrado rebajarla en 400.000 euros, desde los 19,4 millones hasta los 19 millones.
También destacan que el remanente de tesorería continúa permitiendo al Concello tener margen para realizar inversiones y ampliar servicios para los y las miñenses. Concretamente, las cuentas cerraron 2024 con 2.411.480 euros de remanente líquido de tesorería, casi un millón de euros más que en el 2023.
