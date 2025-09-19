Oleiros solo ejecutó un 16% del presupuesto para el multiusos

Las obras del multiusos de Bastiagueiro han echado el freno este año y alejan la fecha de inauguración al último trimestre de 2026. Hasta el 23 de julio sólo se han ejecutado 1.298.921 euros de los 8.036.029 previstos para el 2025. La baja ejecución en esta primera mitad del año obliga al Concello a reajustar sus planes para el resto del ejercicio y dirigir parte del presupuesto para 2026.

La propuesta para el reajuste de presupuestos irá este lunes a la comisión consultiva para que la Junta de Gobierno dé el visto bueno. De esta forma, proponen ajustar el aporte de este 2025 a 5.201.160,89 de euros, de manera que la previsión de ejecución de agosto a diciembre de este año sea un total de 3.902.239 euros. Para el año 2026 está prevista una ejecución de 3.705.739 euros en total. No es la primera vez en el proceso de ejecución de las obras del multiusos que se ejecuta menos presupuesto del planeado, el Concello también tuvo que realizar reajustes en los aportes anuales porque en el 2024 se usó menos dinero de lo previsto.

El Ayuntamiento de Oleiros puso la primera piedra de las instalaciones deportivas en enero de 2024. Sin embargo, poco después las obras se tuvieron que paralizar por cinco manantiales que aparecieron bajo el subsuelo y obligaron a cambiar el proyecto inicial. Los imprevistos obligaron a aumentar el presupuesto total en casi dos millones de euros. A principios de 2025, el Concello había afirmado que estaba ejecutado «el 51%» de la obra y que, para finales de este año se estaría al 90%.

Aunque los huesos del edificio se pueden ver ya completos, todavía faltaría la cubierta del inmueble así como las ventanas y todo el interior. El alcalde, Ángel García Seoane, señaló finales de agosto que el Ayuntamiento planea el fin de obra para septiembre de 2026. El multiusos es uno de los grandes proyectos urbanísticos del municipios. Contará con un aforo de hasta 4.000 personas y albergará eventos culturales, deportivos, ferias, festivales, exposiciones, conciertos o congresos. Tendrá butacas y gradas móviles para subdividir espacios según necesidades.

