'Plumas al vuelo': la mirada de una oleirense que capturó 50 especies de aves en la comarca

«En la provincia hay infinidad de aves que todavía pasan desapercibidas para muchos, y es una pena que no les demos el valor que tienen». Así lo cree Iria Seoane, una joven docente y fotógrafa freelance natural de Oleiros, que al reparar en la «belleza» y en la gran cantidad de especies que vivían y pasaban por la comarca no dudó en sacar su Nikon y «disparar» a todas aquellas aves que llamaban su atención desde 2021.

Casi cinco años después de sus primeras instantáneas, la joven llevará sus fotografías a la Casa Cultural Pintor Lloréns de Sada a través de la exposición Plumas al vuelo, en la que reúne imágenes de 50 especies distintas de la comarca. Los interesados podrán visitarla hasta finales de mes, en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

«Y sigo sumando, porque esta es una muestra viva que no ha dejado de crecer desde que empecé a hacer fotos e investigar sobre el tema», asegura Iria Seoane, que acaba de recibir una mención a la fotografía de la semana en Nikonistas por una imagen de un mirlo. «Me crié entre cámaras y no puedo evitar fotografiar todo aquello que llama mi atención», añade la profesora de Infantil, que destaca el interés que despierta su obra entre los más pequeños.

Se trata de una exposición dirigida a todos los públicos, a la que los asistentes pueden acceder también a todas las imágenes del proyecto en sus móviles mediante un código QR. A esta muestra se suma otra sala con una pequeña colección denominada Mundo invisible, compuesta por diversas instantáneas de «pequeños elementos y detalles de la naturaleza que suelen pasar desapercibidos», explica la autora.

Desde flores hasta setas y hongos, e incluso caballitos del diablo que llaman especialmente la atención. «Logré captarlos cuando se estaban reproduciendo, y es una de las fotos más especiales», afirma la oleirense, que señala que su objetivo es conocer todas las aves que transitan por el territorio.

«Quiero que la gente deje por un momento las prisas de la rutina diaria y repare en aquello que le rodea, porque les dejará asombrados», asegura la joven, que confiesa que lo que más disfruta es ver la reacción de los niños, porque «su curiosidad es infinita».

Su pasión por las aves también se refleja en su faceta docente, ya que decidió realizar un proyecto final sobre las especies de Oleiros. «A los más pequeños les gustó muchísimo y además aprendieron muy rápido los nombres de las aves», explica la fotógrafa, que complementó la iniciativa con la construcción de casas nido, un punto clave que la animó a poner en marcha esta exposición fotográfica.

«He visitado muchos municipios de la comarca porque quería conocer las variedades de especies en función de las zonas y llevarme un pedacito de cada una de ellas a través de mi cámara», comenta Iria, que añade que al mismo tiempo que realizaba las fotografías buscaba información para identificarlas. Cada una de las aves está nombrada en castellano, en gallego y en latín. La oleirense espera que la lista sea cada vez más amplia y que la gente pueda acceder a ella a través de sus fotos.