El PSOE critica el «descontrol» de Sumarte por los nuevos estatutos
Arteixo
Los socialistas arteixanos denuncian el «descontrol» en la empresa pública Sumarte, encargada de la gestión del agua y otros servicios urbanos, tras la aprobación de un cambio de estatutos que duplica la gestión de residuos.
El PSOE de Arteixo critica que la empresa pública se está convirtiendo en «un cajón de sastre» debido a la «incapacidad de su gerencia y la falta de voluntad del PP para estructurar y organizar el personal».
El portavoz de los socialistas, Martín Seco, criticó que el alcalde «prefiere anunciar una futura privatización parcial de la recogida de basura y dejar otra parte en manos de Sumarte», lo que supone un «paso atrás» en la gestión pública del servicio.
