The Rapants e Heredeiros, confirmados para o Rock in Cambre

«A espera rematou!», anunciou este xoves nas redes sociais o Concello de Cambre, coa publicación do cartel definitivo do Rock in Cambre. The Rapants e Heredeiros da Crus confírmanse para a emblemática cita cambresa, que contará coas actuacións das bandas locais The Muppets, Ambiguo e Low Gain. O festival, como adiantara o Goberno local, celebrarase o 27 de setembro.

As actuacións comezarán ás 20.30 cos grupos cambreses. Os concertos serán,como é habitual, no campo da feira e con entrada gratuíta.