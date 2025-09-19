La Xunta asesorará al Concello en el proyecto ArteixIA

El Concello de Arteixo ha firmado este jueves un convenio con la Xunta para llevar adelante su proyecto ArteixIA. La iniciativa local busca crear un modelo turístico y de movilidad sostenible, acorde a las necesidades de residentes y turistas.

El proyecto contará con el asesoramiento de la Xunta para presentarse a la próxima convocatoria de Compra Pública de Innovación. Desde la Consellería de Ciencia destacaron que Galicia ha recibido un total de 400 millones de euros de este fondo para financiar proyectos en el ámbito de la salud, educación y movilidad avanzada entre otros. Además de asesorar a Arteixo para conseguir esta financiación, la Xunta se compromete a promocionar la iniciativa y buscar otras fuentes de financiación autonómica.

El acuerdo permite también la participación del Ayuntamiento de Arteixo en los planes locales de i+D+I, una iniciativa que busca que las instituciones locales identifiquen los desafíos más cercanos a sus territorios. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, destacó que este convenio es una «muestra de la colaboración entre administraciones para reforzar el potencial, en este caso, de la investigación y la innovación en nuestro territorio».