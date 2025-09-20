Abegondo reformará el polideportivo de San Marcos

El Concello de Abegondo aprobó en pleno este viernes un suplemento de crédito a cargo del remanente de tesorería por valor de 1,082 millones de euros para ejecutar tres actuaciones, que el Gobierno local considera «inversiones prioritarias». La inversión principal consistirá en la ampliación y reforma del polideportivo municipal de San Marcos. La Xunta confirmó el mismo viernes la aportación de 700.000 euros para la actuación, que tendrá un presupuesto total de 1,483 millones. La cuantía restante, 783.831 euros, es la incluida en el suplemento aprobado por el Ayuntamiento.

El proyecto consistirá en la reforma integral del pabellón, «la principal infraestructura deportiva de Abegondo, con actividad diaria de múltiples actividades», afirma el Concello. Remodelará todas las instalaciones, ampliando y modernizando el gimnasio, vestuarios, salas y zonas comunes, detalla.

Otra cuantía del suplemento, de 198.568 euros, será para crear un aparcamiento y accesos al futuro centro de salud. Servirá para urbanizar terrenos adquiridos por el Concello para estacionar y facilitar la entrada y salida desde la AC-542. La tercera partida, de 100.000 euros, será para adquirir una parcela rústica próxima a los núcleos urbanos para crear viviendas para la población joven, a lo que ya se reservaron 400.000 euros en los presupuestos.