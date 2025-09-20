Alternativa denuncia el «abandono» de O Portádego
Culleredo
Alternativa dos Veciños de Culleredo denuncia el «abandono» de la zona de O Portádego. Asegura que ha solicitado que se tomen «medidas para mitigar los problemas de aparcamiento», además de «poner en marcha soluciones para el mal estado de las aceras». Afirma que también afecta a la zona «la problemática municipal con el servicio de jardinería y limpieza viaria» y que «la imagen general es de abandono».
