Arteixo, el concello de Galicia que más invierte en servicios sociales
La Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales analiza los presupuestos de todos los concellos de más de 20.000 habitantes y coloca a Arteixo en el primero de Galicia y en el puesto 18 de España en gasto social en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes
B.C.
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado, por décimo año consecutivo, un análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de Servicios Sociales y Promoción Social con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
A partir de esa información oficial, la asociación estatal califica a los ayuntamientos en dos categorías, en función de determinados criterios de su inversión social:
-Excelentes: 21 ayuntamientos que superan los 200 euros de gasto social por habitante en España, entre los que está Arteixo.
-Pobres: 46 ayuntamientos con menos de 61,27 euros por habitante, que es el 60% de la mediana de gasto de los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, que se sitúa en 102,12 euros por habitante.
El Ayuntamiento de Arteixo tiene un presupuesto en Servicios Sociales que supera los diez millones de euros —sin contar el capítulo de inversiones en construcción de nuevos centros sociales, lo que ha elevado ese presupuesto en algunas anualidades—.
En este año 2025 destacan los aumentos presupuestarios en iniciativas como el programa Concilia, que se desarrolla en en el Balneario de Arteixo y en el centro concilia de Meicende, y que sirve para que las niños y las personas mayores dispongan de lugares en donde realizar actividades tuteladas (200.000 euros). También se ha elevado el programa de atención temprana a niños (167.000 euros), que permite ayudar a niños con trastornos motores, de lenguaje o en los procesos de aprendizaje.
Cabe destacar los cerca de 2,5 millones de euros anuales que se dedican al servicio de ayuda a domicilio o los 758.000 euros que sirven para que 32 plazas de la residencia de mayores estén reservadas para vecinos de Arteixo, ya que hay que recordar que en las residencias de mayores públicas pueden entrar ciudadanos de toda Galicia independientemente del concello en donde estén.
Otras inversiones relevantes son los 460.000 euros anuales en programas de dinamización en los centros sociales o los cerca de 230.000 euros que se dedican a ayudas de emergencia social.
Arteixo continúa las obras de la Casa de Baños del Balneario
El Concello de Arteixo continúa a buen ritmo con las obras de la Casa de Baños del Balneario, que fueron adjudicadas por cerca de tres millones de euros. Estas obras han recibido una subvención de dos millones de euros de fondos europeos que gestiona la Xunta de Galicia, que autorizó la firma de un convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Concello de Arteixo para la rehabilitación de la Casa de Baños del edificio del Balneario de Arteixo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration.
La actuación permitirá recuperar el antiguo balneario, modernizando y ampliando el edificio existente, y adaptando la Casa de Baños a los nuevos tiempos con nuevos tratamientos y servicios orientados al uso ciudadano.
La edificación originaria data del año 1760, creándose el Balneario con todos sus elementos, incluida la actual Casa de Baños, que desde esta fecha ha sufrido multitud de modificaciones hasta llegar a la actualidad. La superficie de la parcela de la actual Casa de Baños es de 505,80 metros cuadrados, siendo ocupados unos 400 por la edificación existente y los otros 105,80 por el patio exterior, que será ocupada con esta obra con una piscina cubierta con un techo acristalado.
La edificación existente está formada por muros de mampostería perimetrales marcando las tres partes de la ‘U’ que forma el edificio. El suelo de planta baja está constituido por una solera sobre la que se asienta el pavimento cerámico y que esconde bajo él la acometida de las aguas termales minero medicinales y su posterior evacuación. La cubierta de la edificación es a dos aguas, dejando claro en su volumetría las tres partes de la ‘U’.
La nueva Casa de Baños se plantea sobre una edificación existente, aprovechando su envolvente exterior y modificando su distribución interior. Los muros y huecos se mantienen, aunque algunos de ellos se adaptan al nuevo recorrido termal.
También se plantea ampliar la superficie existente cubriendo el patio exterior mediante una ligera estructura de acero y cristal que deje ver la volumetría del edificio actual, su historia y respetando el patrimonio existente. Se procederá a cubrir el patio para emplazar una piscina termal que es el elemento potenciador y vertebrador de la nueva Casa de Baños.
Se podría decir de forma esquemática que la nueva edificación está compuesta por cuatro zonas, las tres partes de la ‘U’ y el patio. En esta nueva distribución termal, la pata de la ‘U’ izquierda, mirando la planta desde la entrada de acceso, es ocupada por los vestuarios, separados entre hombres y mujeres. La pata inferior de la ‘U’ es donde se localiza la entrada.
Este volumen contiene dos zonas claramente diferenciadas: por un lado, la entrada con el vestíbulo de acceso y el mostrador de atención al público. Y, por otro lado, estaría el pasillo distribuidor que comunica la zona de los vestuarios con la piscina, las saunas, las duchas de contraste, el pediluvio, la sala de inhalaciones y la sala de descanso para los usuarios.
