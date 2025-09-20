Arteixo, el concello de Galicia que más invierte en servicios sociales

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado, por décimo año consecutivo, un análisis de los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de Servicios Sociales y Promoción Social con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

A partir de esa información oficial, la asociación estatal califica a los ayuntamientos en dos categorías, en función de determinados criterios de su inversión social:

-Excelentes: 21 ayuntamientos que superan los 200 euros de gasto social por habitante en España, entre los que está Arteixo.

-Pobres: 46 ayuntamientos con menos de 61,27 euros por habitante, que es el 60% de la mediana de gasto de los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, que se sitúa en 102,12 euros por habitante.

El Ayuntamiento de Arteixo tiene un presupuesto en Servicios Sociales que supera los diez millones de euros —sin contar el capítulo de inversiones en construcción de nuevos centros sociales, lo que ha elevado ese presupuesto en algunas anualidades—.

En este año 2025 destacan los aumentos presupuestarios en iniciativas como el programa Concilia, que se desarrolla en en el Balneario de Arteixo y en el centro concilia de Meicende, y que sirve para que las niños y las personas mayores dispongan de lugares en donde realizar actividades tuteladas (200.000 euros). También se ha elevado el programa de atención temprana a niños (167.000 euros), que permite ayudar a niños con trastornos motores, de lenguaje o en los procesos de aprendizaje.

Cabe destacar los cerca de 2,5 millones de euros anuales que se dedican al servicio de ayuda a domicilio o los 758.000 euros que sirven para que 32 plazas de la residencia de mayores estén reservadas para vecinos de Arteixo, ya que hay que recordar que en las residencias de mayores públicas pueden entrar ciudadanos de toda Galicia independientemente del concello en donde estén.

Otras inversiones relevantes son los 460.000 euros anuales en programas de dinamización en los centros sociales o los cerca de 230.000 euros que se dedican a ayudas de emergencia social.