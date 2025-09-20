Betanzos licita las obras de impermeabilización de la plaza de Doña Águeda

El Ayuntamiento de Betanzos ha sacado a licitación las renovaciones de la plaza de Doña Águeda por 156.706,15 euros, parcialmente financiada por el Plan Único de la Diputación. Las actuaciones se centrarán en la rehabilitación y las mejoras de impermeabilización de la plaza. Una situación similar ya se había dado en la plaza del Emigrante, donde el Concello actuó en 2024.

El estado de los pavimentos y la red de recogida de pluviales han generado escorrentías que provocaron juntas abiertas, roturas de piezas y generación de balsas de agua en la plaza. Además, estas obras evitarán filtraciones al sótano inmediatamente inferior, donde hay plazas de aparcamiento en los edificios del entorno.

Los trabajos comenzarán eliminando los elementos de jardinería fijos, ya obsoletos, y que se consideran «fuente de varias de patologías». Por esa misma razón no se plantea sus sustitución. Las actuaciones redibujarán por completo el diseño de pavimentación y mobiliario, e incluirán el diseño de un nuevo banco curvo.

El nuevo pavimento estará formado por planchas de acero con resistencia mejorada a la corrosión, pero con acabados iguales a lo existentes. Además, para la red de recogida de pluviales se sustituirán por rejillas ranuradas ocultas bajo el pavimento. Para evitar los problemas de filtraciones se cambiarán los elementos de ventilación en los garajes.

Finalmente, se añadirá una nueva pieza de granito con pendiente hacia la plaza para resolver la recogida de aguas con una rejilla y se eliminará el canalón que existe en el exterior.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses, y está previsto que hasta ocho operarios trabajen en ellas.