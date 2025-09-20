Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de Sada critica las bolsas comedor del CEIP de Montego

BNG de Sada ha criticado el reparto de las bolsas comedor en el CEIP de Mondego por considerar que el comedor debería ser gratuito. La formación nacionalista votó en el pasado pleno en contra de asignar 41.800 euros al Anpa del centro, la encargada de repercutir las ayudas entre los solicitantes.

