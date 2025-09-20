El BNG de Sada critica las bolsas comedor del CEIP de Montego
Sada
BNG de Sada ha criticado el reparto de las bolsas comedor en el CEIP de Mondego por considerar que el comedor debería ser gratuito. La formación nacionalista votó en el pasado pleno en contra de asignar 41.800 euros al Anpa del centro, la encargada de repercutir las ayudas entre los solicitantes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Empieza la urbanización de un sector pendiente hace diez años en Mera
- Un enfermero separa a Hugo del colegio en A Laracha: 'Su enfermedad requiere vigilancia continuada
- Oleiros deberá indemnizar a Sergesco por bienes del agua no amortizados
- La casa natal del pintor Eduardo Rivas en Sada se convertirá en un museo
- As Delicias de Sada, la playa que registró más incidencias por vertidos del área
- Impactantes imágenes de un atraco en una gasolinera de Coirós: se busca a uno de los dos asaltantes
- Betanzos, escenario de una serie de Netflix
- En marcha una operación policial contra el tráfico de drogas en Fisterra y Arteixo