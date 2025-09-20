Buscan a un vecino de Sada de 73 años desaparecido desde este viernes

El Concello de Sada ha alertado en sus redes sociales de la desaparición de Celso Pérez Regueiro, hombre de 73 años vecino del municipio. Según explican, la última vez que fue visto fue este viernes a las 14.30 horas en la zona de O Tarabelo. El hombre, en el momento de la desaparición, llevaba teléfono móvil, dinero en efectivo y vestía una camiseta a rayas y pantalón vaquero.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, fue un familiar el que interpuso una denuncia en el puesto de Oleiros y el hombre, que sufre principios de Alzheimer o alguna otra enfermedad degenerativa.

Piden la colaboración ciudadana y que cualquier persona que pueda dar algún dato sobre su paradero se ponga en contacto con la Guardia Civil, la Policía Local a través del teléfono 629 572 289 o el 112.

En el operativo de búsqueda participan patrullas del puesto de Sada, Oleiros, Cambre, el equipo del Seprona y el servicio cinológico de búsqueda de personas vivas.

Además, está activado el servicio aéreo y colabora también la policía local, el servicio de emergencias de Sada, los familiares, voluntarios, y miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Sada.

Las labores de búsqueda se centran en la zona de Carnoedo, Veigue y el Pazo de Meirás a raíz de una información que indica que el hombre fue visto sobre las 16.00 horas de este viernes por esa zona.