Color en la cocina, en la Open Science

Espinacas, cúrcuma o lombarda, un correcto uso del sol y ciertos compuestos químicos permitirán a los asistentes a la feria Open Science de Cambre crear composiciones llenas de color con ingredientes de andar por casa. Será en el taller Cianotipia y pigmentos naturales que impartirá la profesora e investigadora Bárbara de Aymerich, una de las invitadas que ofrecerá sesiones participativas en la feria cambresa, que reunirá de viernes a domingo más de 100 propuestas de investigación y actividades como escape room y espectáculos nocturnos.

De Aymerich, con una escultura de Margarita Salas. | LOC

«Vamos a extraer pigmentos de diferentes plantas y trabajar con ellos haciendo diferentes diseños. Y también vamos a utilizar la reactividad química de esos compuestos y otros y utilizar la luz del sol para matizar los pigmentos, porque algunos son fotosensibles y otros fotocrómicos, que cambian de color con el sol, y vamos a intentar, si el sol nos deja, trabajar con ellos y que ellos mismos creen diferentes diseños con estos compuestos», explica De Aymerich. La lista de ingredientes, precisa, incluirá, además de plantas y especias, «unos compuestos químicos que tienen reacción de oxidación-reducción basada en el hierro y en el cianuro y que tienen colores azules muy intensos», explica la científica, ganadora del Global Teacher Award 2020, profesora de la Universidad de Burgos (UBU) y directora de la escuela Espiciencia, en Espinosa de los Monteros (Burgos), que sigue y aplicará en Cambre el modelo de educación Steam, que abarca de forma transversal ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

De Aymerich impartirá un segundo taller en Cambre: Quiero ser paleontólog@. «Desde la perspectiva de la paleontología, vamos a explicar como la ciencia se va haciendo conforme va pasando el tiempo, van apareciendo nuevas técnicas, nuevas tecnologías», cuenta la científica. ¿Por ejemplo? «En la datación, antiguamente lo único que se podía saber era por el estrato donde encontrabas el hueso. Ahora hay otras formas, como la basada en la descomposición del carbono», cuenta y señala que un simple movimiento de tierras podía antes llevar a error al fechar un resto. Los avances han permitido, explica, saber que «muchos dinosaurios que se encontraron hace 200 años no tenían la estructura que se creía, se movían distinto, tenían otros hábitos e incluso tenían plumas».