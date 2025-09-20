Culleredo formará a vecinos y adjudicará los huertos urbanos hasta 2029

El Concello de Culleredo lanza su plan de formación de horticultura ecológica, que incluirá la posterior adjudicación de los huertos urbanos hasta 2029. El Gobierno local impulsa la iniciativa «dado que las vecinas y vecinos de Culleredo siguen demostrando gran interés», afirma.

«El objetivo es continuar fomentando la participación ciudadana en una agricultura respetuosa con el medio ambiente, creando así al mismo tiempo una alternativa cultural y de ocio que fomente la idea de desarrollo sostenible», sostiene. Primero, se desarrollará el plan de formación, con sesiones teóricas en el centro Pablo Picasso y prácticas en los huertos. Los interesados podrán inscribirse hasta el 6 de octubre para optar a una de las 50 plazas. Después, los interesados podrán acceder a la adjudicación de uno de los huertos por sorteo.