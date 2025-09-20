Fallece una mujer de 31 años en un accidente en Pastoriza

Una vecina de Camariñas de 31 años ha fallecido en un accidente en la madrugada del sábado en la Travesía de Pastoriza, en Arteixo, poco antes de las seis de la mañana.

Según relata el 112 Galicia, la víctima quedó atrapada en el interior del coche, que se salió de la vía cuesta abajo y volcó lateralmente contra un muro al perder el control del vehículo. La conductora ya había perdido la vida cuando llegaron los equipos de Emerxencias.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Arteixo, Servicio Municipal de Emerxencias y Policía Local que ya nada pudieron hacer por su vida.