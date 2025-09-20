Fallece una mujer de 31 años en un accidente en Pastoriza
La conductora, natural de Camariñas, se salió de la vía y volcó lateralmente
Una vecina de Camariñas de 31 años ha fallecido en un accidente en la madrugada del sábado en la Travesía de Pastoriza, en Arteixo, poco antes de las seis de la mañana.
Según relata el 112 Galicia, la víctima quedó atrapada en el interior del coche, que se salió de la vía cuesta abajo y volcó lateralmente contra un muro al perder el control del vehículo. La conductora ya había perdido la vida cuando llegaron los equipos de Emerxencias.
Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Arteixo, Servicio Municipal de Emerxencias y Policía Local que ya nada pudieron hacer por su vida.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Oleiros deberá indemnizar a Sergesco por bienes del agua no amortizados
- As Delicias de Sada, la playa que registró más incidencias por vertidos del área
- Impactantes imágenes de un atraco en una gasolinera de Coirós: se busca a uno de los dos asaltantes
- Arteixo impulsa la reforma del área de los Herbales del Río Chamín
- Betanzos, escenario de una serie de Netflix
- En marcha una operación policial contra el tráfico de drogas en Fisterra y Arteixo
- Contratada la gestión del complejo deportivo de Acea de Ama: 50 millones por 20 años
- Oleiros solo ejecutó un 16% del presupuesto para el multiusos