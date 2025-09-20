José Luis Olmedo, maestro cervecero de Hijos de Rivera: «El lúpulo de Betanzos es único, y es un orgullo»

Ingeniero agrónomo y maestro cervecero desde hace más de 20 años, José Luis Olmedo es el encargado del área de I+D de Hijos de Rivera desde hace 15, y actualmente se encarga de la sociedad Cosecha Galicia, en la que el lúpulo de Betanzos es el gran protagonista. Un cultivo con el que mantiene un estrecho vínculo desde que Estrella Galicia comenzó a recuperarlo en Betanzos en 2004 de la mano de sus agricultores.

Es por eso que este sábado, 20 de septiembre, el ingeniero participará en una charla a las 20.00 horas para formar parte de la primera edición de la Festa do Lúpulo en Betanzos, una iniciativa de A Artesa da Moza Crecha y La Tasca Otro Rollo, en colaboración con el Concello y Estrella Galicia, para dar a conocer su producto local.

¿Qué supuso esta unión para la cervecera y para la comarca?

Todo arrancó con la celebración del centenario de Hijos de Rivera. La empresa nos pidió a los empleados ideas para conmemorar la fecha y yo pensé en una charla a la que había ido en Betanzos con antiguos agricultores de lúpulo. El lunes siguiente propuse: ¿por qué no elaborar una cerveza con lúpulo cultivado en Galicia? No era una idea descabellada: el fundador de la compañía ya había traído las primeras plantas de lúpulo a España para cultivarlas, y veíamos futuro

Betanzos celebra ahora una fiesta dedicada al lúpulo. ¿Qué supone para ustedes?

Es una alegría enorme. Ya era hora de que se reconociera públicamente que en Galicia, y concretamente en Betanzos, tenemos algo único. Es un motivo de orgullo, porque el lúpulo gallego fue la primera gran potencia de España. Ojalá se celebren muchas más ediciones.

¿Por qué Betanzos se convirtió en un lugar estratégico para este cultivo en Galicia?

Porque nuestro fundador, en los años 30, estaba preocupado por el suministro de lúpulo debido al clima previo a la Segunda Guerra Mundial. En España había cereal, pero no lúpulo. Importó plantas comerciales de Inglaterra y comprobó que Betanzos ofrecía unas condiciones ideales. A partir de ahí, convenció a productores de la zona para cultivarlo. Ese fue el origen de la tradición lupulera en la comarca.

Tras 20 años trabajando mano a mano con la gente de la zona, ¿qué importancia tiene hoy esa tradición agrícola?

Muchísima. Recuerdo cuando plantamos la primera coseche. La gente se paraba al ver las estructuras de seis metros y nos preguntaba qué hacíamos. Algunos agricultores mayores nos contaban que ellos habían cultivado lúpulo en los años 30 y 40. Decían que las plantas eran distintas, más pequeñas, pero mantenían vivo el recuerdo.

¿Cómo es la producción actual en la comarca?

Contamos con 11 hectáreas propias y colaboramos con la cooperativa Lutega (Lúpulo y Tecnología de Galicia), que cultiva otras dos. Es un cultivo complejo y caro: poner en marcha una hectárea cuesta unos 35.000 euros, además de requerir maquinaria específica que no se fabrica en España y que debemos importar de Alemania.

¿Qué diferencia al lúpulo de Betanzos de otros nacionales o internacionales?

Durante tres años hicimos un estudio comparando variedades cultivadas en Alemania, República Checa, León y Galicia. En todos los casos, el lúpulo gallego quedaba por encima en compuestos de la flor. La clave está en el suelo y en la climatología, que le aportan unas características únicas.

¿Qué impacto tiene esta colaboración para los agricultores locales?

Supone abrir una alternativa viable a quienes buscan diversificar cultivos. Nosotros firmamos acuerdos para comprarles toda la producción, lo que les da seguridad. Además, ayuda a fijar población y empleo en el medio rural, algo fundamental hoy en día.

¿Ve futuro en el sector? ¿Cree que se incorporarán nuevas generaciones?

Estoy convencido de que sí. El lúpulo actual no tiene nada que ver con el que cultivaban sus abuelos: es un cultivo moderno, tecnificado y con gran proyección.

¿Qué retos afronta el sector?

El mayor desafío es la crisis climática. El lúpulo es muy sensible a las altas temperaturas y a la sequía, por lo que se están desarrollando nuevas variedades resistentes. La clave está en trabajar de manera sostenible. La naturaleza nos da un ingrediente esencial para la cerveza y debemos cuidarla. Es un trabajo importante que debemos hacer entre todos.