El PP rechaza la iniciativa del BNG en el Parlamento gallego para dotar fondos a la Cros
Los nacionalistas defienden los «usos públicos»
El BNG lamenta «profundamente» que el PP rechazase en la comisión de Industria del Parlamento gallego la proposición no de ley con la que la formación nacionalista «instaba a la Xunta a apoyar económicamente la recuperación de las instalaciones de la antigua fábrica de la Cros», en O Burgo. El PP pide «que no siga en estado de abandono» y reclama al Gobierno local, del PSOE, «un proyecto para su recuperación», después de que la iniciativa del Ejecutivo municipal para ceder las naves al Cetim se rechazara en pleno.
La diputada nacionalista Iria Taibo explica que «la iniciativa surge en respuesta al anuncio de que el Gobierno local volverá a llevar al pleno la propuesta» y defiende que los terrenos, «espacio emblemático de la ría de O Burgo, podrían servir para usos públicos». El PP lamentó el «fracaso» tras «40 años de abandono de gobiernos del PSOE».
