El PSOE presenta una moción para condenar los discursos de odio
Arteixo
El PSOE de Arteixo presentará en el pleno de septiembre una moción para condenar los ataques a sedes de partidos políticos, así como agresiones a cargos públicos.
El portavoz del grupo, Martín Seco, recordó que en 2022 aparecieron pintadas y se enviaron «cartas intimidatorias». «Los discursos de odio se están convirtiendo en un caldo de cultivo para comportamientos violentos más graves», dijo.
