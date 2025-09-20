El PSOE presenta una moción para condenar los discursos de odio

El PSOE de Arteixo presentará en el pleno de septiembre una moción para condenar los ataques a sedes de partidos políticos, así como agresiones a cargos públicos.

El portavoz del grupo, Martín Seco, recordó que en 2022 aparecieron pintadas y se enviaron «cartas intimidatorias». «Los discursos de odio se están convirtiendo en un caldo de cultivo para comportamientos violentos más graves», dijo.